BALIKESİR:
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28 Nisan 2018 Cumartesi 19:58

Mehmetçik’ten Ayvalık Belediyesi’ne teşekkür

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi tarafından geçtiğimiz hafta Zeytindalı Operasyonu’nda mücadele eden Mehmetçik’e 2 ton zeytin tedarik ederek gönderilmesinin ardından, İskenderun Mekanize 39. Piyade Komutanlığından ilçe...

Mehmetçik'ten Ayvalık Belediyesi'ne teşekkür
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi tarafından geçtiğimiz hafta Zeytindalı Operasyonu’nda mücadele eden Mehmetçik’e 2 ton zeytin tedarik ederek gönderilmesinin ardından, İskenderun Mekanize 39. Piyade Komutanlığından ilçe halkı adına teşekkür beratı geldi.

Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer’in önerisi ve belediye meclisinin desteği ile başlatılan Ayvalıklı müstahsil ve firmaların da katkısı ile gerçekleştirilen desteğe, Kara Kuvvetleri Komutanlığı İskenderun Mekanize 39. Piyade Tugay Komutanlığından ’Teşekkür Belgesi’ gönderildi.

Belgede Tugay Komutanı Tuğgeneral Erkan Olgay, “Ordumuz Türk birliğinin Türk kudret ve kabiliyetinin Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş bir ifadesidir. Ülkemiz Suriye sınırında beliren terör odaklı yapılanmaları engellemek ve yurt güvenliğini uzun süreli sağlamak maksadıyla; yüce milletimizin iradesiyle 20 Ocak 2018 tarihinde Zeytin dalı harekatı başlatılmıştır. Bu kapsamda harekatın başarılı olması için canlarını esirgemeden, mücadele eden kahraman Mehmetçiğimizin moral ve motivasyonu artırılması amacıyla yaptığınız destekler, Türk Milleti ile onun emrinde olan Türk Ordusunun birlik ve beraberlik ruhuna katkıda bulunmuştur. Ordu Millet dayanışmasının güzel bir tezahürü olan harekata katılan personele destek verme düşünceniz son derece ulvi ve üstün bir amaca hizmet etmektedir" ifadeleri yer aldı.
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