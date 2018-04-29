BALIKESİR:
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29 Nisan 2018 Pazar 15:52

Minik öğrencilerden büyüklerine ‘kese kağıtlı’ çevre mesajı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Sakarya İlkokulu’nun 3. sınıf öğrencileri anlamlı bir projeye imza attı. Öğrenciler naylon poşetlerin doğada yüzyıllar süren geri dönüşümü sebebiyle tabiatı kirletmesini topluma anlatabilmek için...

Minik öğrencilerden büyüklerine ‘kese kağıtlı' çevre mesajı
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Sakarya İlkokulu’nun 3. sınıf öğrencileri anlamlı bir projeye imza attı. Öğrenciler naylon poşetlerin doğada yüzyıllar süren geri dönüşümü sebebiyle tabiatı kirletmesini topluma anlatabilmek için kese kağıtları üreterek, bunları semt pazarındaki satıcılara ücretsiz dağıttı. Öğrencilerin bu anlamlı mesajı, başta pazarcılar olmak üzere vatandaşlar tarafından büyük bir ilgi ve takdirle karşılandı.

Ayvalık’ta Sakarya İlkokulu’nun 3-A ve 3-B sınıflarının toplam 49 öğrencisi; sınıf öğretmenleri Meltem Nemli ile Uğur Ekin’in öncülüğünde çevre kirliliği konusunda topluma örnek olacak bir çalışma yaptı. Okulda ders saatlerinden arta kalan zamanlarla, ders aralarındaki teneffüs zamanlarında kendi harçlıkları ile aldıkları malzemelerle 1000 adet kese kağıdı yapan öğrenciler, bu kese kağıtlarını Ayvalık’ta perşembe günleri kurulan bölgenin en büyük semt pazarında, pazarcı esnaflarıyla, pazardan alışveriş yapan vatandaşlara ücretsiz dağıttılar.

Üstlerine, "Biz doğayı korudukça, doğa da bizi korur", "Temiz çevre, temiz hayat demektir", "Çevre; sadece çevrecilere bırakılmayacak kadar ciddi bir iştir", "Yarının doğası bugün oluşturulur" ve "Çevreni koru, uzasın dünyanın sonu" gibi anlamlı sloganlarını yazan öğrencilerin kendi elleriyle yaptıkları kese kağıtları pazarda adeta kapışılarak tükendi.

Öğrencileriyle birlikte yaptıkları çalışmanın Balıkesir Valiliği tarafından il genelinde sürdürülen BENGİ Projesi’nin bir parçası olduğunu kaydeden Sakarya İlkokulu öğretmenlerinden Meltem Nemli, aynı okuldaki mesai arkadaşı Uğur Ekin ile birlikte topluma çevre konusunda farkındalık oluşturabilmek için bu projenin hazırlanmasına öncülük ettiklerini söyledi.

Öğrencilerin projeyi büyük bir istekle katılmasının kendilerini son derece mutlu ettiğini belirten Meltem Nemli, “İnşallah öğrencilerimizin yapmış oldukları bu çalışma birilerine örnek olur da, bundan böyle alışverişlerimizde naylon poşet yerine eskisi gibi kese kağıdı kullanımı, file ve bez çantalar yaygınlaşır. Böylelikle de naylon poşet ve torbalardan oluşan atıklar, çevremize ve doğaya büyük zararlar vermemiş olur. Tüm öğrencilerimizin hayali de bu yönde zaten” diye konuştu.
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