Mobil Sağlık TIR’ı Erdek’te

Güney Marmara’nın turizm kenti olan Erdek’te, Sağlık Bakanlığı’nın "Mobil Sağlık TIR’ı" vatandaşlara hizmet verdi.

Erdek İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Ekiz, hükümet konağının yanına gelen tırda, 40 yaş ve üstündeki kadınların mamografi grafilerinin çekileceğini belirtirken, Ekiz, “Bu aracımızda bulunan mamografi cihazının ücretsiz olarak yapılan çekimlerinde memedeki kistler ve tümörler belirleniyor. Böylece erken teşhis konulabiliyor. İlçemize ilk kez gelen bu tır, Erdek’te bir ay kalacak. Talep olursa daha sonra da kalış süresi uzayacak" dedi.

Bu sağlık TIR’ın da ayrıca rahim kanserlerinin teşhisinde önemli olan HPV virüsü taraması yapıldığına da işaret eden Ekiz, şöyle konuştu:

"Bunun yanı sıra tır da, 50 yaş üzerindeki erkekler için gaita testi de yapılıyor. Bu testle gizli kan araştırması yoluyla bağırsak tümörlerinin erken teşhisi sağlanıyor. Tüm vatandaşlarımızı, ücretsiz sunulan bu hizmetlerden yararlanmaya çağırıyorum" dedi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak deniz, havuz ve içme suyu tahlillerini de sürdürdüklerini vurgulayan Ekiz, "Deniz suyunu haftada iki kez tahlil ediyoruz. Havuzlarda klor ölçümleri yapıyoruz. İçme suyunun her hafta bakteriyolojik tahlillerini de gerçekleştiriyoruz" dedi.