Motosiklet ile bisiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile bisiklet çarpıştı. Kazada, her iki sürücüde yaralandı.Edinilen bilgiye göre, kaza Yılmaz Akpınar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Dikkatsizlik sonucu meydana gelen...

Balıkesir’in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile bisiklet çarpıştı. Kazada, her iki sürücüde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Yılmaz Akpınar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Dikkatsizlik sonucu meydana gelen kaza şans eseri ucuz atlatıldı. Sürücülerin yere savrulduğu kaza nedeniyle, yolda zabıta ekipleri önlem aldı.

Vatandaşların kazayı görüp sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.