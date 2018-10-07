BALIKESİR:
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07 Ekim 2018 Pazar 15:07

Müftü Topcan Manyas’ta konferans verdi

Balıkesir İl Müftüsü Ramazan Topcan, Camiler ve Din Görevlileri haftası nedeniyle Manyas’ta bir konferans verdi.Balıkesir İl Müftüsü incelemelerde bulunmak amacıyla geldiği Manyas’ta konferans verdi. Manyas Çarşı Camisi toplantı salonunda...

Müftü Topcan Manyas'ta konferans verdi
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Balıkesir İl Müftüsü Ramazan Topcan, Camiler ve Din Görevlileri haftası nedeniyle Manyas’ta bir konferans verdi.

Balıkesir İl Müftüsü incelemelerde bulunmak amacıyla geldiği Manyas’ta konferans verdi. Manyas Çarşı Camisi toplantı salonunda Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşıyla başladı. Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrası Manyas Müftüsü Fehmi Aydınlı açış konuşmasını yaptı. Konuşma sonrası kürsüye gelen İl Müftüsü Topcan, "Aslında biz cami derken, imam derken, asıl maksat kokuşan dünyanın kokuşmuşluğunu engellemek, iflas eden insani duygularımıza yeniden can verebilmektir. Bugün sevgiden, insanlıktan mahrum maddeden bir nesil türemiştir. Gençlerle caminin Kur’an’ın arasını açarsanız huzurlu, mutlu olamazsınız. Kaybettiğimiz değerlere yeniden kavuşabilmek için camilere gideceğiz. Sevginin, şefkatin ayaklar altına alındığı, haklının değil, güçlünün hakim olduğu bir dünya var. Maddeyi imal edip, maneviyatı ihmal ederseniz mutlu olamazsınız" şeklinde konuştu.

Konuşma sonrası konferansa katılan Manyas Kaymakamı Emrah Akduman ile Belediye Başkanı Tancan Barçin’e İl Müftüsü Ramazan Topcan tarafından hafta nedeniyle çiçek verildi.
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