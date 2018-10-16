BALIKESİR:
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16 Ekim 2018 Salı 15:19

Muhtaç ailelere kömür yardımı

Balıkesir Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Süleyman Sayan, bu yıl içerisinde vatandaşlara dağıtılması planlanan 26 bin ton kömürün büyük çoğunluğunun ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını söyledi.Yaklaşan kış mevsimi öncesi...

Muhtaç ailelere kömür yardımı
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Balıkesir Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Süleyman Sayan, bu yıl içerisinde vatandaşlara dağıtılması planlanan 26 bin ton kömürün büyük çoğunluğunun ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını söyledi.

Yaklaşan kış mevsimi öncesi yardıma muhtaç ailelere yapılacak olan kömür yardımlarının büyük çoğunluğunun vatandaşlara ulaştırıldığını belirten Balıkesir Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Süleyman Sayan “Balıkesir’de 2018-2019 yılları için sosyal yardımlaşma vakıflarınca dağıtılacak kömür miktarı 20 ilçemizin kömür ihtiyaçları valiliğimizce tespit edilerek belirlenmişti. Kaymakamlıklarımız ve sosyal yardımlaşma vakıflarımız ilçedeki taleplerini bize bildirmişlerdi. Bu kış döneminde ilimizde 26 bin 25 ton kömür ihtiyacı belirlendi. Bu zamana kadar 19 bin 952 ton kömür ihtiyaç sahibi vatandaşlarınıza ulaştırılmıştır. Bir çok ilçemizde kömür dağıtımı bitmiştir. Kalan 6 bin 72 ton kömür ise en kısa zamanda dağıtılacaktır”dedi.

Hiç bir vatandaşımız aç ve açıkta bırakılmayacak

Kömür yardımının yanı sıra eğitim gören öğrencilere kırtasiye ve kıyafet yardımının da yapıldığını dile getiren Süleyman Sayan “Okulların açılmasıyla birlikte ihtiyaç sahibi çocuklar ve aileler eğitim yardımı için vakıflarımıza müracaat etmektedir. Talepleri ise vakıflarımız tarafından hiç bir şekilde geri çevrilmemektedir. Kıyafet ve kırtasiye gibi yardımlar vakıflarımızca temin edilmektedir. Kıyafetler anneler derneği vasıtası ile bir firmadan alınan yardımlar dağıtılıyor. İlimizde muhtaç durumda olan öğrencilerin talepleri karşılanarak geri çevrilmemiştir. Valimiz Ersin Yazıcı’nın talimatı ile hiç bir vatandaşımız aç ve açıkta bırakılmayacaktır. Bizde çalışmalarımızı titiz bir şekilde valimizin talimatı doğrultusunda yürütüyoruz”şeklinde konuştu.
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