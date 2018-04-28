BALIKESİR:
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28 Nisan 2018 Cumartesi 15:13

Mustafa Canbey milletvekili aday adayı oldu

Basın İlan Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Canbey AK Parti Milletvekili aday adaylığı için başvurada bulundu.Basın İlan Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Canbey milletvekilliği aday adaylığı için AK Parti İl teşkilatına...

Mustafa Canbey milletvekili aday adayı oldu
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Basın İlan Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Canbey AK Parti Milletvekili aday adaylığı için başvurada bulundu.

Basın İlan Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Canbey milletvekilliği aday adaylığı için AK Parti İl teşkilatına gelerek başvuruda bulundu. Canbey başvuru sonrasında yaptığı açıklamada “Balıkesir’de çalışmaya, milletimizle birlikte olmaya, milletimizle iç içe olmaya, doğduğumuz bu topraklarda hizmet etmeye talibiz. Ben özellikle geçtiğimiz dönemlerde Balıkesir’de saha çalışması yapmış biri olarak, Balıkesir’de çalışmış birisi olarak Balıkesir’i iyi tanıdığımı, iyi bildiğimi, Balıkesir’in insanını ev Balıkesir kültürünü çok iyi bildiğimi düşünüyorum. O yüzden sahada da güzel çalışmalar yaptığımıza inanıyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde yine bizlere görev verilirse teşkilatımız tarafından, Genel Merkezimiz tarafından bunu da en iyi şekilde, layıkıyla yerine getireceğimize inanıyorum”dedi.

Canbey açıklamasının ardından basın mensuplarına kırmızı karanfil hediye etti.
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