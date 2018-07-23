BALIKESİR:
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23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:19

Nanobilim Teknoloji sergisi açıldı

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında Balıkesir Üniversitesi ve Balıkesir Millî Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yürütülen “Görünmeyen Dünyada Yolculuk: Deneyden, Deneyime Bir Nanobilim Entegrasyon...

Nanobilim Teknoloji sergisi açıldı
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TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında Balıkesir Üniversitesi ve Balıkesir Millî Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yürütülen “Görünmeyen Dünyada Yolculuk: Deneyden, Deneyime Bir Nanobilim Entegrasyon Projesi” poster sergisi ve sertifika töreni ile son buldu.

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında proje yürütücüsü Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğan’ın öncülüğünde yürütülen nanoteknoloji bilimine dair araştırma ve inceleme yapan 40 öğrenci, eğitimlerin sonunda projeye dair hazırladıkları posterleri sergiledi.

Sergi açılış töreninde konuşan Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız,“TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında Balıkesir Üniversitesi ile ortaklaşa yürütmüş olduğumuz "Görünmeyen Dünyada Yolculuk: Deneyden Deneyime Bir Nanobilim Entegrasyon Projesi" poster sergisi ve sertifika töreninde siz değerli öğrencilerimizin mutluluğuna ortak olduğum için çok mutluyum ve geleceğimiz adına da çok umutluyum. Çünkü bizler üniversite ile ancak üniversite sınavını kazanıp üniversiteye başladığımız gün tanışma imkanı bulabilmişken siz değerli öğrencilerimizi lise sıraların da iken üniversite ile ve laboratuvarlarla buluşturmuş olmak bizler için bir mutluluk vesilesi oldu. Beş günlük proje eğitiminin ardından bugün Fen Lisesi öğrencilerimizin birbirinden harika sunumları, gözlerindeki ışıltı;bu proje ile ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu bizlere gösterdi. Proje yürütücümüz Prof. Dr. Mehmet Doğan hocamıza ve tüm proje ekibine gönülden teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen poster sergisi ve sertifika törenine İl Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Karesi İlçe Millî Eğitim Müdürü Sami Günnü, Proje yürütücüsü Prof. Dr. Mehmet Doğan, akademisyenler, veliler ve öğrenciler katıldı.
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