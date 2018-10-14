BALIKESİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

14 Ekim 2018 Pazar 12:12

Necdet Tosun parkı revize ediliyor

Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal Burhaniye’nin en gözde parklarından biri olan Necdet Tosun parkının yenilenmesi için kolları sıvadı.Burhaniye’nin eski parklarından biri olan ve ünlü Yeşilçam ustası Burhaniyeli Necdet Tosun’un...

Necdet Tosun parkı revize ediliyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal Burhaniye’nin en gözde parklarından biri olan Necdet Tosun parkının yenilenmesi için kolları sıvadı.

Burhaniye’nin eski parklarından biri olan ve ünlü Yeşilçam ustası Burhaniyeli Necdet Tosun’un ismini taşıyan park Burhaniye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından revize ediliyor. Özellikle Hacı Ahmet Mahallesi ve Yunus Mahallesi halkının yoğun ilgi gösterdiği parkta yeşil alanlar çoğaltılırken saha zemini de yeniden düzenlenecek. Yılların yorgunluğunu taşıyan parkta mahalle halkının isteklerine de kulak vererek yenileme kararı alan Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal “Necdet Tosun Parkımız içinde bulunan kafeteryanın etkisiyle de sürekli ziyaretçilerinin olduğu bir parkımız. Özellikle yaz aylarında ailelerin yoğun ilgi gösterdiği bir parkımız yılların etkisiyle eskimiş ve yıpranmıştır. Bu sebeple mahalle halkımızın da isteğiyle parkımızda yenileme kararı aldık. Saha zemininde yapacağımız düzenleme ile özellikle yağmurlu havaların getirdiği olumsuzlukları ortadan kaldırırken yeşil alanlarını da çoğaltacağız. Vatandaşlarımızın daha mutlu ve huzurlu vakit geçirecekleri parklara sahip olması için çalışıyoruz. Necdet Tosun Parkımızda çalışmalarımızı kısa sürede tamamlayacağız” dedi.

Mahalle sakinleri, hizmetlerin memnuniyet verici olduğunu dile getirerek, "Mahallemizde yapılan çalışmalardan memnunuz. Yapılan alanlarda aileler gelip oturuyor. Çocuklarımız, oyun alanlarında oynuyor. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dediler.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku