Öğrenciler genç girişimciler ile tanıştı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kaymakam Ali Sırmalı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç kariyer günleri etkinlikleri kapsamında Göbelezoğlu Ortaokulu’nu ziyaret ettiler. Öğrenciler katılımcılara sorular sorarak mesleklerini tanımaya çalıştı.

Öğrencilerle 20 dakika süren okuma etkinliğinin ardından Zeytinli Mahallesinde saanen keçi çiftliği kurarak önemli bir yatırım yapmış olan genç girişimler Kimyager Cansu Cansunal ve Gıda Mühendisi Ozan Ektik ile kariyer günleri etkinliği kapsamında bir söyleşi gerçekleştirildi.

Yetiştirilmesi, bakımının kolaylığı ve süt verimiyle ön plana çıkan ve yetiştiriciliği son yıllarda gözde meslek haline gelen saanen keçi yetiştiriciliği ile ilgili bilgiler veren genç girişimcileri daha önce Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı da ziyaret ederek tebrik etmişti.

Genç girişimler Kimyager Cansu Cansunal ve Gıda Mühendisi Ozan Ektik’in üniversitede eğitim gördükleri alanların dışında farklı bir sektörde yatırım yaparak, yakaladıkları başarıdan dolayı hikayeleri, örnek gösterilecek önemli bir başarı hikayesi olarak BENGİ Projesi kariyer günleri etkinliği çerçevesinde değerlendirildi.

Bu kapsamda Göbelezoğlu Ortaokulu öğrencilerinin sorularını cevaplayan genç girişimciler hikayeleriyle öğrencilere örnek oldular. Hayatında başarılı çalışmalarla fark yaratan kişilerin öğrencilerle bir araya gelmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı Kimyager Cansu Cansunal ve Gıda Mühendisi Ozan Ektik’e katılımları için teşekkür ederek; “İnsanların kırsal kesimlerde yaşam yerine şehir merkezlerinde yaşamayı tercih ettikleri günümüzde, bölgemiz için böylesine faydalı bir yatırıma imza attıkları için kendilerini tebrik ediyorum. Sevgili öğrenciler akademik eğitim hayatınızda hangi bölümde eğitim alırsanız alın farklı sektörlerde de başarıyı yakalayabilirsiniz. Önemli olan cesaret etmek ve inanmaktır. Bu açıdan iki arkadaşın öyküsü gerçekten ilgi çekici. Edremit ilçemiz girişimciler yönüyle de potansiyeli olan bir ilçedir” dedi.

Gerçekleştirilen sohbet kapsamında öğrencileri ve öğretmenleri çiftliklerinde davet eden genç girişimciler BENGİ projesi kapsamında kariyer günlerine misafir olmaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler.