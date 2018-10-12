Öğrencilere sportif yetenek taraması yapılıyor

Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Spor İl Müdürlüğünün işbirliği ile sportif yetenekli öğrenciler tespit edilerek, spora yönlendirilecek.Balıkesir il genelinde bulunan tüm ilkokul 3. sınıfta okuyan 12 bin 662 öğrenci sportif...

Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Spor İl Müdürlüğünün işbirliği ile sportif yetenekli öğrenciler tespit edilerek, spora yönlendirilecek.

Balıkesir il genelinde bulunan tüm ilkokul 3. sınıfta okuyan 12 bin 662 öğrenci sportif yetenek taramasından geçerek, spor yapmaları sağlanacak. Balıkesir Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ile birlikte Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında Şehit Turgut Solak Spor tesislerinde öğrenciler ile bir araya geldi.

Milli Eğitim Müdürü Yıldız yaptığı açıklamada “Çocuk ve gençlere sporu sevdirerek onları sporla tanıştırmak; spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocukları tespit ederek onları spor branşlarına yönlendirmek ve üst düzey sporcu olarak yetiştirilmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen ve 2018-2019 eğitim-öğretim yılı içerisinde il genelindeki ilkokul 3.sınıfta okuyan 12 bin 662 öğrencimizin sportif yetenek taramasından geçirileceği "Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi"nin açılışında öğretmen ve öğrencilerimizle bir arada olduğum için çok mutluyum. Bu projenin hayat bulmasındaki değerli katkıları nedeniyle İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu’nun şahsında Balıkesir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün kıymetli çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.