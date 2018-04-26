On binlerce kitap, onlarca yazar Balıkesirlilerle buluşacak

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonu ile düzenlenen ve 100 yazarın katılacağı "Kitap Günleri Fuarı" açıldı. Açılış kurdelesini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün kestiği fuarda öğrenciler ve gençler...

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonu ile düzenlenen ve 100 yazarın katılacağı "Kitap Günleri Fuarı" açıldı. Açılış kurdelesini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün kestiği fuarda öğrenciler ve gençler birçok yayınevini yakından tanıma şansı yakaladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonla, 25 Nisan-6 Mayıs tarihleri arasında vatandaşları yazar ve kitaplarla buluşturacak olan "Kitap Günleri Fuarı", Bakan Özlü’nün de katılımıyla gerçekleştirildi. Açılışta kısa bir konuşma yapan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, herkesi kitap okumaya davet etti. Fuar alanında kısa bir gezinti yapan Özlü, öğrencilerle bir araya gelerek fotoğraf çektirdi. 75 stant ve on binlerce kitabın yer aldığı fuar alanı özellikle öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yaklaşık 100 yazarın katılım sağlayacağı ve imza ile söyleşisinin gerçekleşeceği fuar alanı 6 Mayıs tarihine kadar açık kalacak.

Fuar alanını gezen bazı öğrenciler kitapların çok uygun fiyata satıldığını belirtirken, bazıları ise Balıkesir’de böyle bir etkinliğin olmasından dolayı mutlu olduklarını söylediler.

Fuara katılan Zeynep Batımor isimli yazar ise bu tür etkinliklerin çoğalması gerektiğini belirterek, "Okumayan bir milletin başına neler geldiğini görüyorsunuz. Okumayan bir millet düşünemez, sorgulayamaz. Başka bir milletin egemenliği altında kayıtsız şartsız köle olmaya mahkumdur. Biz okumak zorundayız. Genç kızlarımızın, delikanlılarımızın, yetişkinlerin bu konu üzerinde hassasiyetle durmalarını istiyorum. Gerçekten okumaya ihtiyacımız var" dedi.

Balıkesir’de ilk kez düzenlenen kitap fuarı, açık olduğu süre içinde binlerce öğrenciyi ağırlayacak.