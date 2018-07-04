Önce tokalaştı, sonra kurşun yağdırdı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde pazar akşamı meydana gelen silahlı çatışmanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Evvela tokalaşan saldırganın daha sonra kurşun yağdırması saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Altınoluk’ta gece meydana gelen çatışmada 2’si ağır toplam 6 kişi yaralandı. Abdülkadir Kıymaz hastanede olay günü, Oğuzhan Durmaz ise daha sonra hayatını kaybetti. Durmaz bugün Balıkesir’de kılınan öğle namazını müteakip defn edildi.

Çatışmada kurşunlardan biri, o anda kafe önündeki kordonda gezmekte olan emekli öğretmen Ayten Öztürk’ün sırtından girip göğsünden çıkmıştı. Çatışmanın arasında kalan öğretmen Öztürk hayati tehlikeyi atlatırken, diğer 3 yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Silahlı çatışmanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kamerada önce tokalaşan saldırganın daha sonra kurşun yağdırması saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan jandarma tarafından gözaltında bulunan 5 kişinin ise adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.