Önder Kadın Çiftçiler sertifikalarına kavuştu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bulunan Marmara Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, ’Önder Kadın Çiftçiler Projesi’ sertifika Törenine ev sahipliği yaptı.

Kırsaldaki kadınlara mesleki beceri kazandırmak, yaşadıkları yerde istihdam edilmelerini sağlayarak göç etmelerini önlemek amacıyla Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Balıkesir İl Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Halk Eğitim Müdürlüğü, İŞKUR, Umay Çiftlik Hayvanlarını Koruma Geliştirme San. Tic. A.Ş. ve S.S. Gönen Tuzakçı Hasanbey Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında oluşturulan projede eğitim alan kadınlar törenle sertifikalarını teslim aldı.

Proje kapsamında 10 gün süreyle yılda 4 dönem eğitim alan kadınlar toplam süresi 3 yıl olan projede 104 saat süren teorik ve uygulamalı eğitimlerini tamamladı. Sürü Yöneticisi Elemanı ünvanı ile sertifika alan kadınların her birine 40 baş dişi, bir baş erkek olmak üzere 41’er adet damızlık hayvan verilecek.

Marmara Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Biyoteknoloji Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen törende konuşan Proje Koordinatörü Berrin Yetkinvar, proje ile ilgili bilgileri ve paydaşların görevlerini anlattı. Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Koyun Yetiştirme olarak iki ayrı programda uygulanan projenin tanıtımı sonrasında konuşan Balıkesir İl Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürü Lokman Gültekin, "2000’li yıllarda toplam ülkemizde tarıma ayrılan toplam destekleme miktarı 1,8 milyar TL iken 2018 yılında bu miktar 14 milyar TL’ye kadar yükselmiştir. Bu rakamın olumlu yansıması ilimizde de böyle. Bizim bugün Balıkesir’de ödediğimiz toplam karşılıksız hibe 207 milyon TL’nin üzerine çıkmıştır" dedi.

Kaymakam Yazar: "Kimse artık köye kız vermiyor"

Törende konuşan Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, "Bende bir çiftçi ailesinin üyesiyim. Çiftçilerimiz çok önemli bir iş yapıyorlar. Fena da kazanmıyorlar ama maalesef kimse artık köye kız vermiyor. Hatta köylerde çiftçilikle hayvancılıkla uğraşan anneler kendi kızlarını köylere vermek istemiyorlar. O nedenle bu proje bizim çiftçilerimiz imajını değiştirme anlamında son derece güzel bir proje bence" diye konuştu.

Konuşmaların ardından programı başarıyla tamamlayan çiftçi kadınlara sertifikaları takdim edildi.