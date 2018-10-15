Orman pilotları Balıkesir’e veda etti

Balıkesir Orman Müdürlüğü’nün orman yangını söndürme çalışmalarında en etkili güçlerinden birisi olan helikopterlerde görev yapan pilotlar, yangın mevsiminin sona ermesiyle geri döndü.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünde görev yapan 6 helikopter pilotu için veda töreni gerçekleştirildi. Bölge Müdürü Metin Kırcı, "Oorman yangınlarıyla mücadelede görevli bütün arkadaşlarımıza, değerli mesai arkadaşlarımıza gayretlerinden dolayı bölge müdürlüğümüz adına teşekkür ediyorum. Orman yangınını erken haber aldığımızda ve erken müdahale ettiğimizde hem yer ekiplerimiz, hem hava ekiplerimiz ile güzel bir çalışma örneği göstererek yangını kazasız ve en hızlı şekilde söndürüyoruz. Bir yangın sezonunun daha sonuna geldik, sizlerin can güvenliği ve emniyeti bizim için çok mühim, yangın esnasında hiçbir personelimizin burnunun kanamasını istemeyiz. İnşallah bundan sonra da memleketimiz, milletimiz büyük afetler ve yangınlar görmez” dedi.

Balıkesir Orman Bölge Müdürü Metin Kırcı konuşmasının ardından görev yapan pilotlara başarı belgeleri ve hediyeler taktim etti.