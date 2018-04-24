Ormanlık alan kurtarıldı, çöplük için için yanmaya devam ediyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinde geçtiğimiz cuma günü Kazdağı’nda çıkan çöplük yangını ormanlık alana sıçramadan söndürülürken, aradan 4 gün geçmesine rağmen çöplüğün için için yanmaya devam ettiği öğrenildi.Balıkesir...

Balıkesir’in Edremit ilçesinde geçtiğimiz cuma günü Kazdağı’nda çıkan çöplük yangını ormanlık alana sıçramadan söndürülürken, aradan 4 gün geçmesine rağmen çöplüğün için için yanmaya devam ettiği öğrenildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Amirliği ekiplerinin Altınoluk Mahallesi’ndeki zeytinlik alan içindeki çöplükte soğutma çalışmaları sürüyor. Ekipler, zaman zaman yoğun duman altında yaptıkları çalışmalarda zor anlar yaşıyor. Uzmanlar, çöplükten çıkan dumana karşı solunum sıkıntısı olan vatandaşları ikaz etti.