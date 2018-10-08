BALIKESİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

08 Ekim 2018 Pazartesi 10:14

(Özel Haber) Bu ilçeye 461 kişi aranıyor

Balıkesir’de 49 bin 539 nüfusa sahip Bigadiç ilçesi, Büyükşehir Meclisi’nde daha fazla temsil ve genel bütçeden daha fazla ödenek için 461 kişi arıyor. Hemşehrilerinden 461 tanesine, "ilçeye dönün" çağrısı yapan Belediye Başkanı...

(Özel Haber) Bu ilçeye 461 kişi aranıyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Balıkesir’de 49 bin 539 nüfusa sahip Bigadiç ilçesi, Büyükşehir Meclisi’nde daha fazla temsil ve genel bütçeden daha fazla ödenek için 461 kişi arıyor. Hemşehrilerinden 461 tanesine, "ilçeye dönün" çağrısı yapan Belediye Başkanı İsmail Avcu, "Seferberlik başlattık" dedi.

Bigadiç Belediyesi, devlet bütçesinden daha fazla pay alabilmek ve Büyükşehir Belediye Meclisi’nde daha fazla temsil edilebilmesi için seferberlik başlattı. 49 bin 539 nüfusa sahip Bigadiç’te 50 bin nüfusu tamamlamak için hemşehrilerine çağrıda bulunan Belediye Başkanı İsmail Avcu, 461 kişinin daha nüfusunu ilçeye alması gerektiğini söyledi.

50 binlik nüfusa 461 kişinin kaldığını belirten Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, Bigadiçli olup da gerek Balıkesir’de, gerekse yurdun dört bir yanında yaşayan hemşehrilerine geri dönün çağrısında bulundu. Başkan Avcu, yıl sonuna kadar 50 bin nüfusa ulaşmayı umut ettiğini bildirdi.

"Seferberlik başlattık"

Balıkesir’in Bigadiç ilçe Belediye Başkanı İsmail Avcu, ilçede nüfusu arttırmak için seferberlik başlattıklarını ifade ederek “Belediyemizi biraz daha güçlendirmek ilçemizi bir tık daha yukarı seviyeye taşımak için ben Bigadiçli hemşehrilerime nüfusumuzu 50 bini aştıralım diyorum. Malum Bigadiç 49 bin 539 nüfus ile 50 binin eşiğinde bir ilçe. 50 bin nüfus sayısı bize 15 olan belediye meclis üyesi sayımızı 25’e, Balıkesir’deki temsil kabiliyetimizi 4’den 5’e ve İller Bankası ve Sağlık Bakanlığı gibi devletin bütün kademelerinde bizi bir adım öne taşıyacak. Ben Bigadiçli hemşerilerimden emekli olmuş, yurdun değişik yerlerinde yaşayan Bigadiçli hemşehrilerime, Bigadiç’te çalışıp Balıkesir’de yaşayan hemşerilerimden nüfuslarını Bigadiç’e aldırmalarını ve bu 50 bin eşiğini aşmamızı teklif ediyorum. İnşallah ben Bigadiçli kardeşlerimle beraber yıl sonuna kadar bu rakamı aşacağımızı ümit ediyorum. Böyle bir seferberlik başlattık inşallah ben el birliği ile başaracağımızı ümit ediyorum”dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku