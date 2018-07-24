BALIKESİR:
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24 Temmuz 2018 Salı 14:59

Pazarcıların tartışması kanlı bitti

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Kapalı Pazar Yeri ve Yaşam Alanında pazarcılar arasında çıkan tartışmada silahlar ateşlendi.

Pazarcıların tartışması kanlı bitti
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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Kapalı Pazar Yeri ve Yaşam Alanında pazarcılar arasında çıkan tartışmada silahlar ateşlendi.

Bandırma Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan Kapalı Pazar Yeri ve Yaşam Alanında iddialara göre aralarında devir konusunda anlaşmazlık çıkan S.K. (32) ve S.H. (37) pazar yeri içinde E.A. ile sözlü tartışmaya başladı. Pazar yerinde bulunan güvenlik elemanlarının müdahale etmeye çalıştığı tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile E.A. yanında bulunan silahla rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu S.K. ve S.H. bacaklarından yaralanırken, E.A. araçla olay yerinden kaçtı. Olayda yaralanan S.K. ve S.H. 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahaleleri pazar yerinde yapıldıktan sonra Bandırma Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Olayın zanlısı E.A. ise polis ekiplerinin çalışması neticesinde kısa sürede yakalandı.
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