Pehlivanlar 5’nci kez er meydanında

Burhaniye Belediyesi tarafından kültür ve spor etkinlikleri kapsamında, bu yıl 5’incisi düzenlenecek Burhaniye Kızıklı Yağlı Pehlivan Güreşleri, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü saat 10.00’da gerçekleşecek. Organizasyon, Kızıklı Er Meydanı’nda...

Burhaniye Belediyesi tarafından kültür ve spor etkinlikleri kapsamında, bu yıl 5’incisi düzenlenecek Burhaniye Kızıklı Yağlı Pehlivan Güreşleri, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü saat 10.00’da gerçekleşecek. Organizasyon, Kızıklı Er Meydanı’nda yapılacak.

Burhaniye Belediyesi’nin ata sporu güreşi gelecek nesillere tanıtmak ve sevdirmek amacıyla bu yıl 5’incisini düzenleyeceği Kızıklı Yağlı Pehlivan Güreşleri’ne yaklaşık 300 pehlivanın katılması bekleniyor. Ata sporumuz yağlı güreşi, Burhaniye Belediyesi olarak düzenledikleri organizasyonlarla yaşatmaya devam ettiklerini söyleyen Belediye Başkanı Necdet Uysal, tüm halkı er meydanına davet etti.