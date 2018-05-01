BALIKESİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Mayıs 2018 Salı 12:09

Pehlivanlar 5’nci kez er meydanında

Burhaniye Belediyesi tarafından kültür ve spor etkinlikleri kapsamında, bu yıl 5’incisi düzenlenecek Burhaniye Kızıklı Yağlı Pehlivan Güreşleri, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü saat 10.00’da gerçekleşecek. Organizasyon, Kızıklı Er Meydanı’nda...

Pehlivanlar 5'nci kez er meydanında
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Burhaniye Belediyesi tarafından kültür ve spor etkinlikleri kapsamında, bu yıl 5’incisi düzenlenecek Burhaniye Kızıklı Yağlı Pehlivan Güreşleri, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü saat 10.00’da gerçekleşecek. Organizasyon, Kızıklı Er Meydanı’nda yapılacak.

Burhaniye Belediyesi’nin ata sporu güreşi gelecek nesillere tanıtmak ve sevdirmek amacıyla bu yıl 5’incisini düzenleyeceği Kızıklı Yağlı Pehlivan Güreşleri’ne yaklaşık 300 pehlivanın katılması bekleniyor. Ata sporumuz yağlı güreşi, Burhaniye Belediyesi olarak düzenledikleri organizasyonlarla yaşatmaya devam ettiklerini söyleyen Belediye Başkanı Necdet Uysal, tüm halkı er meydanına davet etti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku