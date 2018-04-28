Pelitköy Sahiline iki modern park geliyor

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Pelitköy Mahallesi sahil kesiminde yapılması planlanan iki park için düzenleme çalışmalarına başladı. İlk olarak, İçmeler Mevkii Özgürlük Meydanı’nda...

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Pelitköy Mahallesi sahil kesiminde yapılması planlanan iki park için düzenleme çalışmalarına başladı. İlk olarak, İçmeler Mevkii Özgürlük Meydanı’nda içinde spor aletleri, çocuk oyun grupları ve yürüyüş yolu yer alacak projeye start veren ekipler, çalışmaların tamamlanmasının ardından eski lunapark alanında yapılacak modern park için kolları sıvayacak.

Halkın taleplerine kulak veren Burhaniye Belediyesi, Pelitköy’ün sahil kısmına iki modern park kazandırmaya hazırlanıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce ilk olarak İçmeler Mevkii’nde yapılması tasarlanan bin 10 metrekarelik projede; çocuk oyun parkı, prizma taş yürüyüş yolları, yeşil alanlar, spor aletleri ve aydınlatmalar yer alacak. Bu çalışmanın akabinde, yine sahil kısmında eski lunapark alanına 2 bin 450 metrekarelik bir park projesi daha hayata geçirilecek. Vatandaşların ve çocukların rahatça vakit geçirebilmesi amacıyla her detayın titizlikle tasarlandığı iki projenin de yakın zamanda tamamlanması öngörülüyor.

BURHANİYE’YE YARAŞIR YEŞİL ALAN VE PARKLAR YOLDA

Parklardaki yeni peyzaj çalışmalarının mevcut ağaçları koruyarak yapıldığının altını çizen Belediye Başkanı Necdet Uysal; “Burhaniye’de kadınlarımızın, çocuklarımızın, ailelerin rahatça gezip dolaşabileceği ve keyifli vakit geçirebileceği alanlar yaratmaya çalışıyoruz. Burhaniye’ye yaraşır modern park çalışmalarımız ilçe genelinde devam edecek” diye konuştu.