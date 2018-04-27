BALIKESİR:
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27 Nisan 2018 Cuma 15:07

Pencereye sıkışan kedi korkuttu

Edremit’te bir evin yarı açık penceresine sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Olay, Altınoluk Mahallesi Sadık Alp Caddesi No:8’de meydana geldi. Sahibinin evde bulunmadığı sırada yarı açık pencereden dışarı çıkmaya çalışan...

Pencereye sıkışan kedi korkuttu
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Edremit’te bir evin yarı açık penceresine sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Altınoluk Mahallesi Sadık Alp Caddesi No:8’de meydana geldi. Sahibinin evde bulunmadığı sırada yarı açık pencereden dışarı çıkmaya çalışan kedi sıkıştı. Bir süre sıkıştığı yerden kurtulmaya çalışan kediyi gören çevredeki vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından kurtarılan sağlık kontrolü için veterinere götürüldü.
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