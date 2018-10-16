“Pet şişe çöp değildir” dediler 2 haftada binlerce pet şişe topladılar

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri, ‘Pet şişe çöp değildir’ sloganıyla sadece iki haftada binlerce adet pet şişe topladı.Ayvalık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nun çevreci öğrencileri; “Mis gibi...

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri, ‘Pet şişe çöp değildir’ sloganıyla sadece iki haftada binlerce adet pet şişe topladı.

Ayvalık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nun çevreci öğrencileri; “Mis gibi okulumuz, Mis gibi çevremiz” başlığı altında gerçekleştirdikleri proje kapsamında, okul içinde stant kurarak önce okul arkadaşlarını bilinçlendirmeye çalıştılar.

Yaptıkları araştırmalarda sadece Ayvalık’ta 50 bin adet pet şişenin her gün çöpe atıldığını belirleyen öğrenciler, bu pet şişelerin pek çoğunun denize atıldığını tespit ettiler.

Bunun üzerine harekete geçen çevreci öğrenciler, öğretmenleri Yurdaer Altınöz’ün öncülüğünde, okul idaresinin de destekleriyle hemen kolları sıvadılar.

Hem toprakta hem de denizde büyük bir pet şişe çöplüğünün her geçen gün büyümekte olduğunu topluma anlatabilmek adına çalışmalarına başlayan Ayvalık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nun çevreci öğrencileri, kullanıldıktan sonra çöpe atılan pet şişelerin çöp olmadığının mesajlarını verdi.

Ayvalık genelinde, ilçe merkezi başta olmak üzere neredeyse adım atmadık yer bırakmayan öğrenciler, atıl haldeki binlerce pet şişe topladılar.

Bu şişelerin çöpe atılması yerine, geri dönüşüme kazandırılması gerektiğine işaret eden öğrenciler, bu yolla ülke ekonomisine de dev kazançlar sağlanabileceğini gözler önüne serdiler.

Konuyla ilgili muhabirimizin sorularını yanıtlayan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğretmenlerinden ve projenin koordinatörü Yurdaer Altınöz, öğrencilerden gelen talep doğrultusunda başladıkları projenin, vatandaşların takdirini topladığını kaydetti.

Okul idaresi başta olmak üzere velilerin de projeyi desteklerini belirten Altınöz, “Çevreci bir anlayışla yola çıkan gençlerimiz, 2 hafta içinde binlerce pet şişe toplayarak yine örnek bir projeye imza attıkları için çok mutlu olduklarını ifade etti.