Saka, tekrar aday olduğunu açıkladı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 2019 Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde Belediye Başkanı Kamil Saka bir kez daha aday olacağını düzenlediği basın toplantısı ile açıkladı. Basın toplantısına katılımın yoğun olduğu gözlendi.Edremit...

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 2019 Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde Belediye Başkanı Kamil Saka bir kez daha aday olacağını düzenlediği basın toplantısı ile açıkladı. Basın toplantısına katılımın yoğun olduğu gözlendi.

Edremit CHP ilçe binası önünde Edremitliler ve partililerin yoğun katılımıyla bir basın açıklaması yapan Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka “Edremit’te ilk defa sosyal demokrat belediyecilikle tanıştık. Sosyal demokrat belediyeciliğin ne olduğunu, ne olmadığını inanıyorum ki Edremit halkının büyük bir bölümüne gösterdik. Bu çalışmalar esnasında en fazla dikkat ettiğimiz şey o belediye kapasından, ilk günde söylediğimiz gibi rantı ve talanı sokmadık. 4 buçuk yıllık süreç içerisinde o kadar yoğun bir inceleme, müfettiş incelemesine tabi tutulduk ama hepsinden sonuçta teşekkür alarak anlımızın akıyla çıktık. Bazı eksiklerimiz, bazı hatalarımız olmuş olabilir. Bunlardan zarar gören, hemşerilerimiz olabilir. Şu anda bir tek şey söylemek istiyorum. Bizim yanlış ve hatalarımızdan zarar gören hemşerilerimiz varsa onlardan özür diliyoruz. Kusurumuza bakmasın diyoruz.”dedi.

Göreve geldikleri günden bu yana Edremit’in ve Edremitlilerin çıkarlarını savunmak için yoğun bir çaba harcadıklarını ifade eden Başkan Saka “Ama her şeyin ötesinde bir tek şeye dikkat ettik. Satmadık, sattırmadık. Yemedik, yedirmedik. Bundan dolayı, bize darılan; bize küsmüş olan arkadaşlarımız olabilir. Talan edemedikleri için bize gönül koymuş arkadaşlarımız, partililerimiz olabilir. Onlara şunu bir kez daha söylemek istiyorum. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte de yine aynı şekilde devam edeceğiz. Bundan dolayı bize küsüyorlarsa; bundan dolayı bize darılıyorlarsa küsmeye ve darılmaya devam etsinler. Çünkü Edremit’in rantını kim olursa olsun kimseye peşkeş çekmeyeceğim.”dedi.

Başkan Saka “ Yeni dönemde partimiz Cumhuriyet Halk Partisi ile, bütün Edremitliler ile yeniden ve hep birlikte çağdaş Edremit hedeflerinde hiç kimseyi dışlamadan, eksikliklerimizden ders çıkararak, öz eleştirimizi de yaparak devam etmeyi amaçlıyoruz.”dedi.

Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka adaylığını açıkladığı basın toplantısının bitiminde cadde ve sokakları dolduran kalabalık tarafından coşkulu bir şekilde uzun süre alkışlandı.