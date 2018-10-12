Şampiyon Triatloncular Müdür Arıcıoğlu’nu ziyaret etti

Türkiye Triatlon şampiyonasında yarışan sporcular Gençlik ve Spor İl Müdürü Arıcıoğlu’nu ziyaret etti.

Triatlon Sporcuları ve Türkiye Triatlon Federasyonu Asbaşkanı Ali Özgür Eriş, İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu’nu ziyaret etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Ali Özgür Eriş başkanlığındaki Triatlon Federasyonu sporcularını kabul etti. Asbaşkan Eriş, federasyonun faaliyetleri ve sporcuların gösterdiği başarılar hakkında bilgi verdi. Yapılan görüşmede İl Müdürü Arıcıoğlu, triatlonun disiplin, dayanıklılık ve çok çalışma gerektiren bir spor olduğunu, Triatlon sporuyla uğraşanların kendinden ve yaşantısından belli fedakarlıklar yapması gerektiğini belirterek, başarılarının devam etmesi dileğinde bulundu.