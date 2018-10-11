BALIKESİR:
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11 Ekim 2018 Perşembe 11:55

Şampiyonlar Ligi maçında evlenme teklif etti

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Banvitspor, A Grubu ilk maçında Alman temsilcisi MHP Riesen Ludwigsburg’u ağırladı. Maçın devre arasında ilginç bir evlenme teklifi yaşandı.Şampiyonlar Ligi’nde oynanan...

Şampiyonlar Ligi maçında evlenme teklif etti
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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Banvitspor, A Grubu ilk maçında Alman temsilcisi MHP Riesen Ludwigsburg’u ağırladı. Maçın devre arasında ilginç bir evlenme teklifi yaşandı.

Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Banvit, Riesen Ludwigsburg maçı romantik dakikalara sahne oldu. Kara Ali Acar Spor Salonu’nda oynanan maçın devre arasında Sercan Kandemir isimli genç, tribünlerde, “ Seni Seviyorum Benimle Evlenir Misin Bir Tanem “ pankartı açtı. Bütün gözler o tribüne yönelirken, teklif karşı tribüne yapıldı. Sercan Kandemir isimli genç, çok sevdiği Neşe Kaplan isimli kız arkadaşına çiçek vererek evlenme teklif etti. Çiçeği gözyaşları dökerek alan Neşe Kaplan, Sercan Kandemir’in evlenme teklifini kabul etti. Salondaki mutlu anlar alkışlar arasında nihayete erdi.
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