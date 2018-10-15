BALIKESİR:
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15 Ekim 2018 Pazartesi 11:57

Samsun’dan iki kupa ile döndüler

Balıkesir Yunus Emre Spor Kulübü Basketbol Takımı, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu’nun Samsun’da düzenlediği turnuvada önce Marmara Bölge şampiyonda Türkiye üçüncüsü oldu.Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu’nun 2018 yılı...

Samsun'dan iki kupa ile döndüler
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Balıkesir Yunus Emre Spor Kulübü Basketbol Takımı, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu’nun Samsun’da düzenlediği turnuvada önce Marmara Bölge şampiyonda Türkiye üçüncüsü oldu.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu’nun 2018 yılı faaliyet programında yer alan Basketbol 2.Bölge Şampiyonası 1-9 Ekim tarihlerinde Samsun 19 Mayıs ilçesinde yapıldı. Marmara Bölgesi grubunda yer alan Balıkesir temsilcisi Yunus Emre Spor Kulübü, Yalova ASP Spor Kulübü, İstanbul Vala Gedik Spor Kulübü, Çanakkale Özel Çocuklar Spor Kulübü’nü yenerek altın madalyaya uzandı ve şampiyonluk kürsüsüne çıktı.

Takımın antrenörleri Nizamettin Bozkır ve Ramazan Cihan ile oyuncular Hüseyin Dağdelen(K), Batuhan Tuna, İsmetcan Satır, Taner Sert, Fatih Karbuzluk, Kamil Karaca, Ayhan Baygül ve Mehmet Kaptan büyük gurur yaşadı.

Şampiyonaya katılım gösteren sporculara madalya ve kupalarını Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Can Dağaşan, 19 Mayıs Spor İlçe Müdürü Serkan Eroğlu, 19 Mayıs Gençlik Kamp Müdürü Halim Seyhan, Genel Koordinatör Yardımcısı Ufuk Bulut sundu.

Türkiye üçüncüsü oldular

Bölge şampiyonlarının katılımıyla aynı yerde gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası’nda Aydın Atatürk Özel Eğitim Spor Kulübü ile Antalya AÇEV’i geçen Balıkesir temsilcisi Ankara Saray Spor Kulübü ile Samsun Zafer’e yenilince Türkiye üçüncülüğü ile yetindi.
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