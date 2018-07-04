BALIKESİR:
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04 Temmuz 2018 Çarşamba 16:48

Sarımsaklı plajlarında boğulma tehlikesi atlatan baba ve oğlu itfaiye kurtardı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin dünyaca ünlü Sarımsaklı plajlarında görev yapan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki cankurtaran ekipleri hayat kurtara çalışmalarıyla...

Sarımsaklı plajlarında boğulma tehlikesi atlatan baba ve oğlu itfaiye kurtardı
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin dünyaca ünlü Sarımsaklı plajlarında görev yapan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki cankurtaran ekipleri hayat kurtara çalışmalarıyla gönüllerde taht kuruyor.

Sarımsaklı Plajları’nda denize giren vatandaşların boğulma vakalarına 2 jet sky ve 1 sürat motoruyla yetişen itfaiye bünyesindeki cankurtaran ekipleri bugün de 11 yaşındaki bir çocuk ile 44 yaşındaki babayı boğulmak üzereyken kurtardı.

Öğle saatlerinde Maliye Bakanlığı’na ait sosyal tesislerin önünden denize giren 11 yaşındaki Ege Gürbüz ile 44 yaşındaki babası Necati Gürbüz’ün denizden açıldıktan sonra kıyıya dönmekte zorlandığını fark eden vatandaşlar hemen 112 acil yardım hattını arayarak ihbarda bulundu.

İhbarın gelmesiyle hemen harekete geçen itfaiye bünyesindeki Nurettin Çelikçi, Fatih Çelikçi ve Fahrettin Uzun adlı 3 kişilik tim çok kısa sürede baba-oğul ve onlara yardımcı olmak isteyen bir kişiye ulaşarak onları denizden çıkarmayı başardı.

Denizden kıyıya getirilen baba oğlun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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