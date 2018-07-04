Sarımsaklı plajlarının güvenliği jandarmanın atlı süvarilerine emanet

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin plajlarında atlı jandarma uygulaması bu yıl da devam ediyor.3 eğitimli at ile bu yıl yine hayata geçirilen uygulamayla, Sarımsaklı, Şeytan Sofrası, Badavut Plajı gibi jandarmanın motorlu araçlarının girmesine...

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin plajlarında atlı jandarma uygulaması bu yıl da devam ediyor.

3 eğitimli at ile bu yıl yine hayata geçirilen uygulamayla, Sarımsaklı, Şeytan Sofrası, Badavut Plajı gibi jandarmanın motorlu araçlarının girmesine uygun olmayan Ayvalık Adaları Tabiat Parkı, mesire alanlarında hırsızlık olaylarının büyük ölçüde azaldığı belirtiliyor.

Nevşehir Jandarma At-Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) bünyesinde Jandarma Astsubay Selahattin Işık ve Uzman Jandarma Adem Topuzoğlu’nun öncülüğünde, Serhan, Ülgen ve Çakır Bey isimli atlarla yapılan uygulama vatandaşlara güven telkin ederken, Atlı Jandarma Timi bölge halkının ve turistlerin sempatisini kazanıyor.

Eğitimli ve uysal atlar Sarımsaklı Plajlarını dolduran binlerce vatandaş tarafında adeta ilgi odağı olurken, vatandaşlar ve turistler atlı jandarmalarla fotoğraf çektirebilmek için adeta birbirleriyle yarışıyor.

Konuyla ilgili muhabirimize açıklamalarda bulunan Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, turizm sezonunda özellikle Sarımsaklı bölgesinde milyonlarca turistin ağırlandığını hatırlatarak, “Bu nedenle de bu bölgede güvenlik önlemlerini arttıran jandarmamız, plajlar ve motorlu araçların girmekte zorlandığı bölgelerde Atlı Jandarma ekipleriyle de tedbirlerini arttırıyor. 3 atımızın olduğu uygulama kapsamında, dönüşümlü olarak bir at dinlendirilirken, diğer iki at devriye nöbetlerini bu yılda sürdürüyor.” dedi.

Atlı timlerin Ağustos ayının 15 ile 20’sine kadar görev yapacağını açıklayan Kaymakam Görgülüaslan, “Bu timlerimiz daha sonra Jandarma Genel Komutanlığı’mızın belirlediği ülkemizin başka kentlerinde de giderek benzeri çalışmalarını sürdüreceklerdir” ifadelerini kullandı.

Uygulamanın Ayvalık gibi turistik bir ilçeye yakıştığını kaydeden Kaymakam Görgülüaslan, “İnsanların ilgisine bakıldığında atlı jandarma timlerinin bu çalışması çok yerinde oldu. Bizim için asıl önemlisi asayiş konusunda son derece faydalı ve caydırıcı olmasıdır. Ama vatandaşlarımız ise daha çok görsel tarafıyla ilgileniyor. Buda renkli görüntüleri beraberinde getiriyor” diye konuştu.

Vatandaşlardan Tuncay Talay da, atlı jandarma timlerinden Sarımsaklı halkı ve misafirlerin çok memnun olduğunu vurgulayarak, “Burada plajlarda vatandaşların can ve mal güvenliğinin bu şekilde korunmasından güvenlik anlamında çok yerinde bir uygulama. Hırsızlık olayları nedeniyle tedirgindik. Denize girdiğimizde sık sık park halindeki otomobilimizi sürekli kontrol etmek için plajdan ayrılıyorduk. Hatta bazı vatandaşlar ise eşyalarını çaldırmamak için tek tek denize girmek zorunda kalıyorlardı. Uygulama ile birlikte derin bir nefes aldık” diye konuştu.