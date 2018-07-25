Şehit annesi, oğlunun her gün geleceğini ümit ederek yaşıyor

Van’ın Erciş ilçesinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 2015 yılında şehit düşen, Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde yaşayan Jandarma Astsubay Başçavuş Ahmet Çelik’in annesi Nuriye Çelik, her gün şehit oğlu gelecekmiş gibi beklediğini belirtti.

2015 yılında şehit olan Astsubay Başçavuş Ahmet Çelik’in gül koktuğunu belirten anne Nuriye Çelik, “Onun bir karıncayı incittiğini görmedim. Zaten yüreği de el vermezdi kınalı kuzumun. Gözü karaydı, öyle çok severdi ki ailesini yapamayacağı bir şey yoktu bizim için. Ben onu hep gelecekmiş gibi bekliyorum. Alışılmaz böyle bir acıya, dayanamam sanıyordum; ama Rabbim sabrını veriyor. Açısını hiç unutmayacağım ve onun bu vatan için şehit olduğunu da” şeklinde konuştu.

Oğlunun şehadet haberini nasıl aldığını anlatan Çelik, “Hastaneye gitmiştim sabah, içim yanıyordu, tedavinin çok uzun sürmemesi için içimden dualar ediyorum. En son doktordan rica ederek tedaviden ayrıldım. Eve doğru geliyorum, yolda bir kalabalık var. Sokak başında Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal karşıladı beni, dizlerim çözüldü. Başkan sarıldı, oğlum mu şehit oldu diye sordum. Başkan ağladı, ben de yığıldım oraya. Giden sadece oğlum değildi, içimde yanan yangın, sesti, umudum o an söndü. Evimde oğlumun uğruna şahadet şerbetini içittiği bayrak asılıydı ve artık o gelmeyecekti” dedi.

“Burhaniyelilerin hakkını yiyemem. Ben oğlumu şehit verdim, ama tanımadığım herkes, benim oğlum, senin oğlun dediler. Bir şehit annesi olarak hep yanımda oldular. Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, hep yanımızda oldu. Burhaniye’de oğlum Ahmet Çelik ölümsüzleştirerek parka isimi verildi. Belediyemize ve Burhaniyelilere çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Oğlu Ahmet Çelik ile bir gün önce konuşan anne Çelik, “Gel yavrum çay içelim dedim. Sen hakkını helal et. Ben yarın göreve gidiyorum dedi. En son konuşmamız o oldu. Ben hakkımı oğluma helal ettim, o da bana son kez sesini duyurdu. Bir evlat hiç mi incitmez, incitmedi. Kırmadı, dökmedi. Küçükten beri hep böyleydi. Sesi çıkmazdı. Şehitliği çok istiyordu. Oğlum nefes aldığı sürece bunu hep dillendirirdi. Ben de kızardım. Bir gün balkonda oturuyoruz. Amcanın biri elinde ağır poşetler ile geçiyor. Koşarak gitti, yanına yardım etti. Sonra amca dua ederken, şehit olayım diye dua etmesini istedi. Öyle bir sevgiydi ki vatan sevgisi onda, kimse anlayamaz. Oğlum beni yaktı gitti, ama hakkım sonuna kadar helal olsun ona. İstediği mertebeye ulaştı. Ama ben rüyamda görmüştüm. Evim çöküyordu üzerimize. Çöktü evim, ama o çok güzel bir mertebeye ulaştı. İnşallah bu vatan evlatlarına şefaatçi olacak” ifadelerini kullandı.