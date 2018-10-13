BALIKESİR:
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13 Ekim 2018 Cumartesi 17:28

Şehit Okan Dinçer için mevlit okutuldu

Batman’da terör örgütünün el yapımı patlayıcılı (EYP) saldırısı sonrasında şehit olan Uzman Çavuş Okan Dinçer için doğum yeri olan Bigadiç’in Bademli Mahallesinde mevlid-i şerif okutuldu.Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından...

Şehit Okan Dinçer için mevlit okutuldu
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Batman’da terör örgütünün el yapımı patlayıcılı (EYP) saldırısı sonrasında şehit olan Uzman Çavuş Okan Dinçer için doğum yeri olan Bigadiç’in Bademli Mahallesinde mevlid-i şerif okutuldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen mevlit programına, şehidin ailesi, Bigadiç Kaymakamı Altuğ Çağlar, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu ve birçok vatandaşlar katıldı. Mevlitte ayrıca şehidin Batman’da görevli silah arkadaşları da katılarak gözyaşı döktü, Şehit Okan Dinçer için dua etti.

Şehit ve gazilerimize şükran borçluyuz

Mevlit sonrasında şehidin ailesine, sabırlar dileyen Başkan Zekai Kafaoğlu, “Şehitlerimizin fedakârlıkları, onların hakları hiçbir şeyle ödenemez. Şehitlerimizin bize emaneti olan aileleri için her zaman devletimizin tüm imkânlarını seferber edeceğiz. Aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize minnet ve şükran borçluyuz” dedi.
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