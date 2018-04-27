BALIKESİR:
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27 Nisan 2018 Cuma 08:36

Şehrin nabzını makamdan değil, sokakta halkın arasında tutuyor

Balıkesir’in Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka ilçenin dört bir yanında halk ile iç içe çalışmaya devam ediyor. Vatandaşın derdini onların ayağına kadar gidip dinliyor, ellerini sıkıyor ve çözümler üretiyor.Türkiye’nin en uzun...

Şehrin nabzını makamdan değil, sokakta halkın arasında tutuyor
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Balıkesir’in Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka ilçenin dört bir yanında halk ile iç içe çalışmaya devam ediyor. Vatandaşın derdini onların ayağına kadar gidip dinliyor, ellerini sıkıyor ve çözümler üretiyor.

Türkiye’nin en uzun belediye başkanlığı görevini yaparak bir rekora imza atan Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, farklı ve halkçı yönetim anlayışı ile dikkatleri çekiyor. Her fırsatta halkın içine karışmayı seven Başkan Saka mahalle kahvelerine gidip halk ile sohbetler edip sorunlarını ve isteklerini dinliyor. Yetki ve sınırları içinde çözebileceği bütün sorunlara en kısa sürede el atarak çözmeye çalışıyor. Ayrıca mahalle pazarlarına giderek evinin alışverişini kendisi yapmayı ve esnaf ile bir araya gelmeyi tercih ediyor. Şehrin nabzını makam odasından değil sokaklardan tutmayı tercih ediyor.
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