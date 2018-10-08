BALIKESİR:
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08 Ekim 2018 Pazartesi 13:25

Sığırı tüfekle vurup çaldılar

Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde, hayvan hırsızları, büyükbaş hayvanı av tüfeği ile vurarak çaldı.

Sığırı tüfekle vurup çaldılar
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Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde, hayvan hırsızları, büyükbaş hayvanı av tüfeği ile vurarak çaldı.

Mancınık mevkiinde hayvan otlamakta olan İ.K, 1 adet büyükbaş hayvanın vurularak çalındığını jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri yaptıkları incelemede olayda 45 plakalı bir aracın kullanıldığını tespit etti. Aracın Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde yıkandığı öğrenildi. Araçta yapılan incelemede kan ve hayvan pisliğine rastlanması üzerine araç sahipleri V.K. F.C.K. ve M.D. isimli şüpheliler jandarma tarafından gözaltına alındı. Yapılan sorguda büyükbaş hayvanın Kırkağaç’ta bir kasaba bin lira karşılığı satıldığı tespit edildi. Şüphelilerden çıkan bin lira ve ruhsatsız av tüfeğine el konuldu. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.
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