Balıkesir’in Edremit ilçesinde düzenlene Şiir Müzede etkinlikleri sanat severlerden büyük beğeni aldı

Edremit Belediyesi A. Sıdıka Erke Müzesi’nde "Şiir Müzede" etkinlikleri çerçevesinde kazdağı şairleri tarafından düzenlenen etkinlikte Kazdağı Şairlerinden Zeki Kaymakçı yeni çıkarttığı "Ordayım İşte" adlı şiir kitabının tanıtımını yapıldı. Daha sonra şair kitaplarını imzaladı. Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer ve çok sayıda sanatseverin katıldığı gece herkesin beğenisini kazandı.