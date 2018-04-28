BALIKESİR:
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28 Nisan 2018 Cumartesi 17:13

Sinan Boztaş AK Parti’den milletvekili aday adaylığını açıkladı

TRT İletişim Merkezi Koordinatörü Sinan Boztaş 27. Dönem milletvekilliği seçimlerinde AK Parti Balıkesir milletvekilliği için aday adaylığını açıkladı.TRT İletişim Merkezi Koordinatörü Sinan Boztaş milletvekilliği aday adaylığı...

Sinan Boztaş AK Parti'den milletvekili aday adaylığını açıkladı
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TRT İletişim Merkezi Koordinatörü Sinan Boztaş 27. Dönem milletvekilliği seçimlerinde AK Parti Balıkesir milletvekilliği için aday adaylığını açıkladı.

TRT İletişim Merkezi Koordinatörü Sinan Boztaş milletvekilliği aday adaylığı başvurusunu parti merkezine gelerek yaptı. Daha sonra AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demirarslan ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Sinan Boztaş “Hem cumhurbaşkanlığı hemde milletvekilliği genel seçimlerinde Balıkesir’i nasıl şahlandırırız bunun için yola revan olduk. Ben hemşerilerimizin, vatandaşlarımızın teşkilatımızın desteğini arkamda görmek istiyorum. Ankara’da sizleri temsil edebilme noktasında bir ietişimci kardeşiniz olarak Balıkesir için benim üzerime düşen her ne varsa canla başla Allah’ın izni ve taktiri ile sizler için adayım. Sizin desteğinizi arkamda görmek istiyorum. Balıkesir’imizin için ülkemiz, teşkilatımız ve tabi ki memleketimizin tüm fertleri için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum”dedi.
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