Sındırgı’da Yaşama dokunan ürünler sergileniyor

Sındırgı’da Akpınar Yaşam Merkezi atölyeleri ile Balıkesir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarına katılan bayanların el emeği göz nuru ürünleri sergilenmeye başlandı.

Atölyelerde üretilen ürünler Sındırgı Belediyesi’nin sergi salonunda ziyarete açıldı. 15-26 Ekim tarihleri arasında açık kalacak serginin açılışını İlçe Kaymakamı Zafer Oktay, Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Atla, usta öğreticiler birlikte yaptı.

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Ekrem Yavaş bu atölyelerin adeta bir okul olduğuna vurgu yaptı. Yavaş; “ Biz evdeki oturan bir hanımefendiyi nasıl topluma kazandırırız, nasıl el emeğini değerlendirebiliriz, şehre dışarıdan gelen insanlarının buradan hatıra olarak götüreceği bir ürün haline sokabiliriz? Sındırgı’nın aslında 74 mahallesi var, karakeçili, Yağcıbedir dediğimiz Yörükler var, muhacirler var, herkesin ayrı bir kültürü var. Dışarıdan gelen insanlar da sadece denizi kumu güneşi görmeye gelmiyor, insanlar geldiğinde, turizm dediğimiz kültüre geliyor. Yani bu insanlar nasıl yaşıyor, ne yiyorlar, nasıl bir töreleri var, onların da bugün alınabilecek, götürülebilecek ürünleri var mı diye buna bakıyor. Biz de geçen festivalde özellikle 2 yıldan beri bunun sıkıntısını çok yaşıyoruz. Şu anda Hanımeli Çarşısına üye 206 kadınımız var, 220 tane kursiyerimiz var ve bunlar hem Halk Eğitim hem BALMEK ve de Sındırgı Hanımeli Çarşısı olarak alt birimlerde de bunları yapıp hatta son günlerde İstanbul’una Ankara’sına kadar, Akhisar’ına, Soma’sına buralarda da fuarlara katılıyorlar. Yani hem ekonomik hem de istihdam sağlayıcı bir özelliğe sahip. Hem de kültürümüzü Sındırgı kültürümüzü doğal şehir kültürünü dışarıya yayan bir hadise. Ve ben inanıyorum ki sıcak suyla bu hadise Sındırgı’da daha da büyüyecek, gelişecek. Çünkü niye? Dışarıdan insanlar geliyor, gelen insanları bir gün bile daha fazla Sındırgı’da bulundurabilmek bizim için kâr, niye? Bir gün 100 lira bile harcasa Sındırgı ekonomisine katkı sağlıyor” dedi. Yavaş turizm hamlesi atağında olan ilçede turizm alanında yapılanları hatırlattı. Sonrasında söz alan İlçe Kaymakamı Zafer Oktay’da konuşmasında, Hanım kardeşlerimizin istihdamın içinde yer alması bizleri mutlu ediyor. Belediye Başkanımız sağolsun sosyal belediyeciliğin gereğini burada fazlasıyla yerine getirmiş. Yapılan işlerin içerisinde en manidar olanı bence hanım kardeşlerimize istihdam alanı sağlamaktı, bu da burada bir fabrika diyeceğim ben doğrusu” şeklinde konuştu.