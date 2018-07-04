Sındırgı’ya 50 yataklı hastane yapılacak

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 21,8 milyon TL ye İhalesi yapılan 50 yataklı hastane binasında inşaat çalışmaları başladı.

3500 metrekarelik alanda yeni hastane binası toplam 12.332 metrekarelik alanda hizmet verecek. 500 gün içerisinde tamamlanacak hastane binası doktor sorununu da ortadan kaldıracak. Yeni bina ile hastane statüsünün değişmesiyle birlikte uzman doktor sayısında da artış olacak.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş konu ile ilgili açıklamalarda bulunurken Sındırgı’nın sağlık alanında altın çağı yaşayacağını belirtti. Yavaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “ 2004 yılına kadar ilçemizdeki sağlık ocakları kiralık binalarda hizmet vermekteydi. Önceki hizmet dönemimizde iki yeni Sağlık Ocağı binasını ilçemize kazandırmış, Devlet hastanemizi hayırsever vatandaşımız işbirliği ile daha iyi bir konuma getirmiştik. Ambulansların ilçemize kazandırılarak hizmet vermesini sağladık. Sağlık alanında da ilçemiz altın çağını yaşayacak. Tam teşekküllü devlet hastanemizin yapımı için çalışmalar da başladı. TOKİ yanına yapılacak olan 22.680 metrekare arazi içerisinde 12.332 metrekare kapalı kullanım alanına sahip 40 yatak kapasiteli (artırılabilir) yeni Devlet hastanesi için müteahhit firma çalışmalarına başladı. Devlet hastanesinin tamamlanması ile birlikte hastanemizin sınıfı değişeceğinden doktor sayısı da artacak. AK Parti demek her alanda hizmet demek. Bizler de ilçe teşkilatımızla, Milletvekillerimizle işbirliği içerisinde çalışarak ilçemize sağlık alanında da dev bir hizmet kazandırdık” dedi.