Sırp uyrulu tatilcilerden korkutan kaza

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 4’ü yabancı uyruklu 5 kişi yaralandı.

Bugün saat 11.00 sıralarında Ayvalık Sanayi Sitesi önünde meydana gelen kazada, Sırbistan uyruklu Elbir Muriç’in idaresindeki NKH 299 plakalı araç, İhsan Kocabıyık’ın kullandığı 10 T 3909 lakalı ticari taksi ile çarpıştı. Kazada Sırbistan plakalı özel otomobilde bulunan sürücü Elbir Muriç’in yanı sıra 2 ‘si kadın 4 Sırp uyruklu tatilci ile taksi şoförü İhsan Kocabıyık kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Her iki araç da kullanılmaz hale geldi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.