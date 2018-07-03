Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 4’ü yabancı uyruklu 5 kişi yaralandı.Bugün saat 11.00 sıralarında Ayvalık Sanayi Sitesi önünde meydana gelen kazada, Sırbistan uyruklu Elbir Muriç’in idaresindeki NKH 299 plakalı araç, İhsan Kocabıyık’ın kullandığı 10 T 3909 lakalı ticari taksi ile çarpıştı. Kazada Sırbistan plakalı özel otomobilde bulunan sürücü Elbir Muriç’in yanı sıra 2 ‘si kadın 4 Sırp uyruklu tatilci ile taksi şoförü İhsan Kocabıyık kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Her iki araç da kullanılmaz hale geldi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.
Sırp uyrulu tatilcilerden korkutan kaza
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 4’ü yabancı uyruklu 5 kişi yaralandı.Bugün saat 11.00 sıralarında Ayvalık Sanayi Sitesi önünde meydana gelen kazada, Sırbistan uyruklu Elbir Muriç’in idaresindeki NKH 299...