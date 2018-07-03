BALIKESİR:
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03 Temmuz 2018 Salı 13:05

Sırp uyrulu tatilcilerden korkutan kaza

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 4’ü yabancı uyruklu 5 kişi yaralandı.Bugün saat 11.00 sıralarında Ayvalık Sanayi Sitesi önünde meydana gelen kazada, Sırbistan uyruklu Elbir Muriç’in idaresindeki NKH 299...

Sırp uyrulu tatilcilerden korkutan kaza
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 4’ü yabancı uyruklu 5 kişi yaralandı.

Bugün saat 11.00 sıralarında Ayvalık Sanayi Sitesi önünde meydana gelen kazada, Sırbistan uyruklu Elbir Muriç’in idaresindeki NKH 299 plakalı araç, İhsan Kocabıyık’ın kullandığı 10 T 3909 lakalı ticari taksi ile çarpıştı. Kazada Sırbistan plakalı özel otomobilde bulunan sürücü Elbir Muriç’in yanı sıra 2 ‘si kadın 4 Sırp uyruklu tatilci ile taksi şoförü İhsan Kocabıyık kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Her iki araç da kullanılmaz hale geldi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.
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