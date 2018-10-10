Sivili havacılık öğrencilerine ilk pratik ders Koca Seyit Havalimanından

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bu yıl öğrenci alan lisans eğitimi veren Balıkesir Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksek Okulu’nin 62 öğrencisi Balıkesir Koca Seyit Havalimanında yapacakları meslek ve çalışma alanlarını tanıdılar,...

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bu yıl öğrenci alan lisans eğitimi veren Balıkesir Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksek Okulu’nin 62 öğrencisi Balıkesir Koca Seyit Havalimanında yapacakları meslek ve çalışma alanlarını tanıdılar, yetkililerden bilgi aldılar.

Havacılık sektörüne kalifiye eleman yetiştirmek için Balıkesir Üniversitesi bünyesinde kurulan ve bu yıl ilk kez öğrenci alan Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu öğrencilerini havalimanında Kocaseyit Hava Limanı Müdürü Mehmet Kaya karşıladı. Yüksek Okulu Müdürü Prof Dr. Abdullah Soykan başkanlığında 62 öğrenci hava limanın işleyişi ve çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Çalışma alanlarını yakında inceledi.