BALIKESİR:
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09 Ekim 2018 Salı 16:15

Sokak hayvanları için 19 bin 520 kilo mama

Karesi Belediyesi ilçede bulunan sokak hayvanlarını unutmadı. Karesi Belediyesi Sokak hayvanları için mama ve sokaklara kedi, köpek kulübesi ve kuşlar için yuvalar yaptırdı.Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, hayvanların barınma ve beslenme...

Sokak hayvanları için 19 bin 520 kilo mama
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Karesi Belediyesi ilçede bulunan sokak hayvanlarını unutmadı. Karesi Belediyesi Sokak hayvanları için mama ve sokaklara kedi, köpek kulübesi ve kuşlar için yuvalar yaptırdı.

Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, hayvanların barınma ve beslenme konusunda attığı adımlarda Türkiye çapında örnek oldu. Karesi Belediyesi Sokak hayvanları için 4,5 yılda 6 bin mama kapı, 19 bin 520 kilogram mama dağıtırken; 85 noktaya da kedi-köpek kulübesi koydu. Pugedon sistemi sayesinde de 4 ton pet şişenin geri dönüşümü sağlandı.

Evinde ve Belediye makamında sahiplenerek beslediği kediler ile Türkiye gündemine gelen Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, belediye olarak 4,5 yıldır sokak hayvanlarına sahip çıkmanın gurur ve onurunu duyduğunu ifade etti. Başkan Yılmaz, hayvanlarla ilgili yaptıkları projeler de çocuklara hayvanlarla birlikte yaşama alışkanlığı, hayvan ve doğa sevgisi kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

’Bir kap yemek bir kap su’

Yaz ve kış aylarında sokak hayvanlarının su ve beslenme ihtiyaçlarını gidermek amacıyla hayata geçirilen ’Bir Kap Yemek Bir Kap Su’ projesi kapsamında 19.5 ton kedi-köpek maması, kuş yemi ve 6 bin adet mama-su kabı dağıtıldı.

"Karesi’de hayvanlara dubleks kulübe"

Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın talimatı ile yazın sıcaktan, kışın da soğuktan korunmaları için doğaya uygun 85 adet kedi-köpek kulübesi ve kuş yuvaları inşa edildi. Su geçirmez, dış hava koşullarına dayanıklı, yıkanabilir ve temizlemesi kolay malzemesi ile olduğu kadar estetik görünümüyle de dikkat çeken bu kulübeler, yoğun olarak kedi ve köpeklerin yaşadığı bölgelere bazı okul bahçelerine konuldu.
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