Balıkesir polisi, sosyal medyada FETÖ’yü öven ve başkasına ait hat üzerinden bylock kullanan kadını gözaltına aldı.Balıkesir’in Gönen ilçesinde FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programını başkasına ait hat üzerinden kullandığı ve sosyal medyadaki hesabından örgüt liderini övücü paylaşımlar yaptığı tespit edilen N.K. adlı kadın gözaltına alındı. Yakalan şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma devam ediyor.
Sosyal medya üzerinden FETÖ’yü öven kadın gözaltına alındı
Balıkesir polisi, sosyal medyada FETÖ’yü öven ve başkasına ait hat üzerinden bylock kullanan kadını gözaltına aldı.