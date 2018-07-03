Sübeylidere’de sel tedbiri

Burhaniye ilçesinde, Sübeylidere Mahallesi’nde su baskınlarına karşı alınacak tedbirler masaya yatırıldı.

Kaymakam Hüseyin Öner, DSİ 25. Bölge Müdür Yardımcısı Murat Şayan, Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Deniz, DSİ 251.Şube Müdürü Hasan Murat Poyraz, Baski Körfez Şube Müdürü Zülfü Beltekin ve Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürü İnanç Erturan ile birlikte, geçtiğimiz sene sel felaketi yaşanan Sübeylidere Mahallesi’nde yapılması düşünülen projeleri yerinde değerlendirmek amacıyla Sübeylidere Mahallesine bir ziyaret gerçekleştirdiler.

Yaşanılan felaketin tekrarlanmaması için alınacak tedbirlerin konuşulduğu değerlendirilme toplantısında, vatandaşlar bilgilendirildi. Geçtiğimiz sene mahalleden geçen derenin üzerinin kapatılması nedeniyle sel felaketine sebep olan derenin üzerinin açık olacak şekilde kanal yapılarak ıslah edilmesi ve dere yatağının temizliğinin yapılması gibi konular ele alındı. Kaymakam Hüseyin Öner, “DSİ ve Baski ile yapılacak koordineli çalışmalar sayesinde her türlü tedbir alınacak.Bu projelerle olası selin önüne geçilecek. Böylelikle bölge halkı maddi manevi zararlardan korunacak. Bölgenin sorunlarıyla yakından ilgilenen DSİ Bölge Müdürlüğüne, Büyükşehir Belediyesine ve Baski Körfez Müdürlüğüne teşekkür ediyorum” dedi.