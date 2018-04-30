BALIKESİR:
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30 Nisan 2018 Pazartesi 16:39

Tarihi yapı kütüphane oldu

Sındırgı’da bulunan Kurtuluş İlkokulu’nun bahçesinde bulunan tarihi depo kütüphane oldu.Balıkesir’in Sındırgı İlçesinde Kurtuluş İlk Okulu’nun bahçesinde bulunan ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nca tescillenmiş ve atıl durumda depo...

Tarihi yapı kütüphane oldu
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Sındırgı’da bulunan Kurtuluş İlkokulu’nun bahçesinde bulunan tarihi depo kütüphane oldu.

Balıkesir’in Sındırgı İlçesinde Kurtuluş İlk Okulu’nun bahçesinde bulunan ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nca tescillenmiş ve atıl durumda depo olarak kullanılırken okulun öğretmenleri Mesut Doğanyiğit ve Fatma Cihan’ın girişimleriyle kütüphaneye dönüştürüldü.

Tarihi yapının kütüphaneye dönüşmesinde büyük çabaları olan Öğretmen Mesut Doğanyiğit, “Bina okulun bahçesinde atıl durumdaydı, Valiliğimiz nezdinde yürütülen Balıkesir’de Eğitimin Niteliğini geliştirme ve İzleme (BENGİ) Projesi kapsamında kütüphane olarak değerlendirebileceğimizi düşündük. İlgili makamlardan depo için gerekli izinler alındı, yapının doğallığına uygun şekilde kütüphaneye dönüştürüldü. Kütüphane için gerekli olan mobilya masa, sandalye rafların temini, gerek kitap desteği konusunda ilçe esnafının çok büyük katkısı oldu, emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.

Kurtuluş İlkokulu’nun kütüphanesin de ilk etapta bin 960 kitabın yer alacağı öğrenildi.
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