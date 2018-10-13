TFF 2. Lig: Bandırmaspor: 0 - Manisa Büyükşehir Belediyespor: 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 7. haftasında Bandırmaspor, evinde Manisa Büyükşehir Belediyespor ile golsüz berabere kaldı.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Selim Özen xx, Emir Kılıçarslan xx, Hüseyin Kıvanç Durmaz xx
Bandırmaspor: Ahmet Said Kıvanç x, Erdi Öner x, Ömer Faruk Ermeç x, Doğan Can Davas x, Berat Jonathan Ustabaşı x (Ömer Faruk Boz dk. 79 ?), Muharrem Efe x (Yusuf Akyel dk. 89 ?), Nurettin Kayaoğlu x, Rıza Efendioğlu x, Oğulcan Şahin x (Alp Huy dk. 79 ?), Yunus Özdemir x, Fatih Kıran x
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Ersel Çetinkaya x, Kürşat Ergün Aydın x (Fatih Gül dk. 59 ?), Onur Kolay x, Umut Kaya x, Erman Bulucu x, Ufukhan Bayraktar x, Mehmet Yılmaz x, Artun Akçakın x (Abdurrahman Emir Alagöz dk. 88 ?), Erhan Kara x, Zafer Şensoy x (Çağrı Giritlioğlu dk. 70 ?), Yaser Hacımustafaoğlu xSarı kartlar: Berat Jonathan Ustabaşı, Erdi Öner, Muharrem Efe, Ömer Faruk Ermeç, Ömer Faruk Boz (Bandırmaspor), Umut Kaya, Erman Bulucu, Zafer Şensoy, Onur Kolay, Fatih Gül (Manisa Büyükşehir Belediyespor)