BALIKESİR:
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13 Ekim 2018 Cumartesi 16:55

TFF 2. Lig: Bandırmaspor: 0 - Manisa Büyükşehir Belediyespor: 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 7. haftasında Bandırmaspor, evinde Manisa Büyükşehir Belediyespor ile golsüz berabere kaldı.Stat: Bandırma 17 EylülHakemler: Selim Özen xx, Emir Kılıçarslan xx, Hüseyin Kıvanç Durmaz xxBandırmaspor: Ahmet Said...

TFF 2. Lig: Bandırmaspor: 0 - Manisa Büyükşehir Belediyespor: 0
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 7. haftasında Bandırmaspor, evinde Manisa Büyükşehir Belediyespor ile golsüz berabere kaldı.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Selim Özen xx, Emir Kılıçarslan xx, Hüseyin Kıvanç Durmaz xx

Bandırmaspor: Ahmet Said Kıvanç x, Erdi Öner x, Ömer Faruk Ermeç x, Doğan Can Davas x, Berat Jonathan Ustabaşı x (Ömer Faruk Boz dk. 79 ?), Muharrem Efe x (Yusuf Akyel dk. 89 ?), Nurettin Kayaoğlu x, Rıza Efendioğlu x, Oğulcan Şahin x (Alp Huy dk. 79 ?), Yunus Özdemir x, Fatih Kıran x

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Ersel Çetinkaya x, Kürşat Ergün Aydın x (Fatih Gül dk. 59 ?), Onur Kolay x, Umut Kaya x, Erman Bulucu x, Ufukhan Bayraktar x, Mehmet Yılmaz x, Artun Akçakın x (Abdurrahman Emir Alagöz dk. 88 ?), Erhan Kara x, Zafer Şensoy x (Çağrı Giritlioğlu dk. 70 ?), Yaser Hacımustafaoğlu x

Sarı kartlar: Berat Jonathan Ustabaşı, Erdi Öner, Muharrem Efe, Ömer Faruk Ermeç, Ömer Faruk Boz (Bandırmaspor), Umut Kaya, Erman Bulucu, Zafer Şensoy, Onur Kolay, Fatih Gül (Manisa Büyükşehir Belediyespor)
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