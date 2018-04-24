Balıkesir’in Balya ilçesinde traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirirken, eşi ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre, olay Çamucu Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle evinin bahçesinde 10 D 3690 plakalı traktörün altında kalan Tahir Ada yaşamını yitirirken, yanında bulunan eşi Hanım Ada ise ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı kadın tedavi altına alındı. Jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor.
Traktörün altında kalan sürücü öldü, eşi ağır yaralandı
Balıkesir’in Balya ilçesinde traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirirken, eşi ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre, olay Çamucu Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle evinin bahçesinde 10 D 3690 plakalı...