TÜBİTAK Türkiye Birincileri Kaymakam Sırmalı’yı makamında ziyaret ettiler

TÜBİTAK 49. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Türkiye Finallerinde Edremit’i en iyi şekilde temsil ederek Türkiye birincisi olan Fernur Sözen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Beyza Bayram ve Aybüke Halıcı danışman öğretmenleri...

TÜBİTAK 49. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Türkiye Finallerinde Edremit’i en iyi şekilde temsil ederek Türkiye birincisi olan Fernur Sözen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Beyza Bayram ve Aybüke Halıcı danışman öğretmenleri Semra Çelik Yenigün ve Okul Müdürü Ayhan Çelik ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç ile birlikte Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı’yı makamında ziyaret ettiler.

Edremit’e bu gururu yaşattıkları için öğrencileri tebrik eden ve çeşitli hediyelerle ödüllendiren Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı “İlçemizde TÜBİTAK Projelerinde özellikle son iki yılda önemli bir farkındalık oluştu. Hem liselerimiz hem ortaokullarımızın çalışmalarıyla İlimizde TÜBİTAK Projelerine en çok başvuru yapan ilçe olmayı başardık. Bölge finalinde başarılarını Türkiye birinciliği ile taçlandıran öğrencilerimizi ne kadar tebrik etsek azdır. Umuyorum ki onlar bu başarıdan alacakları ilhamla gelecekte da güzel çalışmalara imza atacaklardır. Bu başarının tüm öğrencilerimiz için örnek teşkil edeceğine inanıyorum. TÜBİTAK projelerinde ilçemize başarıların kazandırılmasında öğretmenlerimize, okul müdürümüze ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum.” dedi.