BALIKESİR:
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28 Nisan 2018 Cumartesi 15:13

Üniversite öğrencileri Afrin’e destek için kermes düzenledi.

Balıkesir Üniversitesi Türk Kızılay’ı Topluluğu Öğrencileri Afrin ve Doğu Guta’ya gönderilecek yardım TIR’ına destek sağlamak amacıyla kermes düzenledi.Afrin ve Doğu Guta’ya gönderilecek yardım TIR’ına destek sağlamak amacıyla...

Üniversite öğrencileri Afrin'e destek için kermes düzenledi.
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Balıkesir Üniversitesi Türk Kızılay’ı Topluluğu Öğrencileri Afrin ve Doğu Guta’ya gönderilecek yardım TIR’ına destek sağlamak amacıyla kermes düzenledi.

Afrin ve Doğu Guta’ya gönderilecek yardım TIR’ına destek sağlamak amacıyla Balıkesir Üniversitesi Türk Kızılay’ı Topluluğu Öğrencileri tarafından Kurtdereli Heykeli önünde kermes düzenledi. Balıkesir Üniversitesi Türk Kızılayı Topluluğu Öğrenci Kolları Başkanı Kerem Türkan “Bugün üniversite topluluğu olarak Afrin ve Doğu Guta’daki askerlerimiz ve mehmetciklerimiz için bir kermes düzenledik. Bunların satışı düzenlenecek bugün. Standaki görmüş olduğunu ürünlerin hepsini gönüllü arkadaşlarımız hazırladı. Mutfakta arka planda hep onlar var. Üç gündür bu etkinliğimiz için uğraşıyoruz. Vaktimiz olsaydı çok daha çeşitli şeyler hazırlamak isterdik ama kısa sürede bunlara hazırlayarak yinede başarılı olduk bu konuda. İnşallah halkımız hazırladığımız bu etkinliğe duyarlı olur ve bizim kendi ellerimizle hazırladığımız alarak destek sağlarlar. Biz elde ettiğimiz geliri Kızılay aracılığıyla Afrin ve Doğu Guta’ya hazırlanacak yardım tırına katkı sağlayacağız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum”dedi.
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