Üniversiteli gençlerden oluşan ekip ilgi gördü

Burhaniye ilçesinde, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nda öğrencilerden oluşan Halk Oyunları Ekibi’nin gösterileri büyük ilgi gördü. Okulda düzenlenen bir etkinlikte sahne alan gençler, bir de defile sunduUygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nda...

Burhaniye ilçesinde, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nda öğrencilerden oluşan Halk Oyunları Ekibi’nin gösterileri büyük ilgi gördü. Okulda düzenlenen bir etkinlikte sahne alan gençler, bir de defile sundu

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nda 5 yıl önce, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün desteğiyle açılan kurslara katılan üniversiteli gençlerin oluşturduğu ekip gösterileri ile takdir topladı. Harun Kocakurt’un eğitmenliğini üstlendiği ekip, yöredeki etkinliklerde görev alıyor. Ekibin çok başarılı çalışmalara imza attığını anlatan Eğitmen Harun Kocakurt, ”5 yıl önce oluşturduğumuz ekip bu güne kadar çok sayıdaki etkinlikte görev aldı. Arkadaşlarımız çok hevesli. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü de bize destek oluyor. İşimizi severek yapıyoruz” dedi.