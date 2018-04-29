BALIKESİR:
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29 Nisan 2018 Pazar 16:20

Vali Yazıcı, 1 Mayıs’ı kutladı

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.Vali Ersin Yazıcı 1 Mayıs dolayısıyla yayınladığı mesajında, "Emeğiyle, alın teriyle, üretimiyle ülkemize değer katan çalışanlarımızın...

Vali Yazıcı, 1 Mayıs'ı kutladı
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Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Ersin Yazıcı 1 Mayıs dolayısıyla yayınladığı mesajında, "Emeğiyle, alın teriyle, üretimiyle ülkemize değer katan çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum" dedi.

1 Mayıs’ın toplumsal barışa, insanlar arasındaki işbirliği ve iş bölümüne dayalı sosyal dayanışmanın geliştirilmesine fırsat ve vesile olmasını dileyen Vali Yazıcı, "İl Valisi olarak her şartta emek veren kadın, erkek, genç, işçi ve emekçilerin sadece yılın belli bir gününde değil, her zaman yanlarında olduğumu belirtmek isterim. Her alandaki gelişmede ve ekonomik kalkınmada emeğin ve üretimin ne kadar önemli olduğunun bilincindeyim. Peygamberimiz Hazreti Muhammed’in buyurduğu gibi insanın emeğinden daha hayırlısı yoktur. Biliniz ki verilen emekle bu millet, bu ülke kalkınacak.1 Mayıs’ın ülkemizde ve dünyadaki tüm insanlara, çalışanlara barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum. 1 Mayıs’ın anlamına yakışır bir şekilde kutlanmasının, toplumsal barışa da katkı sağlayacağı unutulmamalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm çalışanlarımıza, halkımıza, mutlu, sağlıklı çalışmalar diler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü candan kutlarım "şeklinde konuştu.
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