Vali Yazıcı, 24 Temmuz basın bayramını kutladı

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.Vali Yazıcı 24 Temmuz basın bayram mesajında, "Yaşadığımız bölge ve dünyadaki gelişmeleri, doğru, yansız ve hızlı bir şekilde kamuoyunun...

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Yazıcı 24 Temmuz basın bayram mesajında, "Yaşadığımız bölge ve dünyadaki gelişmeleri, doğru, yansız ve hızlı bir şekilde kamuoyunun bilgisine sunarak, toplumu aydınlatmak, eksiklik ve aksaklıkları sorgulamak, ihtiyaç sahipleri ile görevliler arasında köprü vazifesi kurmak gibi önemli görev ve sorumlulukları üstlenen basın mensuplarının, zaman ve mekan mefhumu gözetmeden çalışmasını ilimiz ve ülkemiz adına büyük bir kazanım olarak görmekteyim" dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ’Basın, bir milletin ortak sesidir. Bir milleti aydınlatma ve olgunlaştırmada basın, başlı başına bir kuvvet, bir okul, bir öncüdür’ sözünü hatırlatan Vali Yazıcı, "Kamu yararını gözeterek vatandaşların yalnızca gerçeği öğrenmesine çalışan ve bu işi yaparken gazetecilik mesleğinin gerektirdiği ilkelere uyan bir habercilik anlayışı, toplumsal bilincin ve demokrasinin gelişmesine de büyük katkı sağlayacaktır. Demokrasi ve adalet ilkelerinden ödün vermeyen, doğruluk ve toplumsal faydayı kendisine ilke edinen; ahlaki duruşa sahip bir basın vazgeçilmezdir" şeklinde konuştu.

Demokrasiye, birlik ve beraberliğimize sahip çıkarak, üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getiren yerel ve yaygın tüm basın kuruluşlarına ve mensuplarına şükranlarını sunan Vali Yazıcı, "İlimizde ve bölgemizde duyarlı, sorumlu ve özverili şekilde görevini yerine getiren değerli basın mensupları nezdinde tüm basın çalışanlarının 24 Temmuz Basın Bayramını kutluyor, çalışma hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.