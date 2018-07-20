BALIKESİR:
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20 Temmuz 2018 Cuma 12:24

Vali Yazıcı, BTO önemli bir kuruluştur

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Ticaret Odası (BTO) Yönetim Kurulu üyeleri ile yemekli toplantıda bir araya geldiler.Kurumların birlik ve beraberlik içerisinde başarılı sonuçlara ulaşabileceğini belirten Balıkesir Ticaret Odası...

Vali Yazıcı, BTO önemli bir kuruluştur
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Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Ticaret Odası (BTO) Yönetim Kurulu üyeleri ile yemekli toplantıda bir araya geldiler.

Kurumların birlik ve beraberlik içerisinde başarılı sonuçlara ulaşabileceğini belirten Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, oda olarak Balıkesir’e katkı sağlayacak projeleri desteklediklerini belirterek, "Potansiyeli yüksek bir bölgede yaşıyoruz. Birbirimizden alacağımız fikirlerle Balıkesir’e daha iyi hizmet verebilmek için sizlerle bir araya gelmek istedik. Bu toplantıları sıklaştırmak, eksikliklerimizi görmemiz ve daha iyi hizmet sunabilmemiz açısından son derece önemlidir. Bizleri yalnız bırakmadığınız için sizlere şahsım ve BTO adına tekrar teşekkür ederim" dedi.

Konuşmasının devamında Balıkesir Ticaret Odası’nın yerel paydaşlarla işbirliğine büyük önem verdiğini şehrin ve bölgenin gelişmesi açısından yapılacak çalışmalarda, Balıkesir Ticaret Odası’nın her zaman göreve ve işbirliğine hazır olduğunu ifade eden Başkan Kula, "Balıkesir iş dünyası olarak sorumluluğumuzun bilincinde hareketle, kentimiz ve ülkemiz için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerimize düşen görevi yapmayı sürdüreceğiz" dedi.

Balıkesir Ticaret Odası’nın önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğuna dikkat çeken Vali Ersin Yazıcı ise, "Balıkesir, sanayisi, tarımı, turizmi, ekonomisi ve bunun yanında tarihi zenginlikleriyle ön plana çıkmış bir ilimiz. Balıkesir insanları, çalışkanlığı ile ülkemiz ekonomisine ciddi katkılar sağlamaktadır. Bu bağlamda ticaretin nabzının attığı en önemli kuruluşlarımızdan biri de hiç şüphesiz Balıkesir’de Ticaret Odasıdır. Hepiniz ayrı ayrı çok büyük katkılar sağlıyorsunuz. Daha güzel bir Balıkesir için bütün kurumlarla fikir alışverişinde bulunup el ele vererek çalışma gayretindeyiz. Kurumun temsilcisi olan sizlere görevinizde başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.
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